الخياط المتجول .. مهنة ملفتة للأنظار في إندونيسيا

في ظاهرة ملفتة للأنظار، يجوب خياطون شوارع إندونيسيا، على ظهر دراجاتهم الهوائية ذات الثلاث عجلات، والمزودة بماكينة خياطة.

ويتنقل الخياطون من شارع لآخر في العاصمة جاكرتا طوال اليوم، من الصباح حتى المساء، بحثا عن رزقهم.

ويقدم الخياطون المتجولون خدماتهم لزبائنهم أمام منزلهم، حيث يقومون بإصلاح الملابس، فضلا عن تفصيل وخياطة أزياء جديدة لمن يرغب.

ونظرا لعدم وجود مصاريف مثل أجرة محل عمل، أو تكاليف التنقل، يلبي الخياطون المتجولون احتياجات زبائنهم بأسعار منخفضة.

ويبدي الأهالي إقبالا كبيرا على هؤلاء الخياطين نظرا لأنهم يأتون إليهم إلى المنزل، فضلا عن أسعارهم المناسبة.

ويبلغ متوسط دخل الخياطين المتجولين الذين يعرفون باسم "فيرماك" بين الأهالي، 20 دولارا يوميا.

ومع اقتراب الأعياد والأيام الخاصة، ينتعش عمل الخياطين المتنقلين، ومن بينهم "قاسمين أسال"، الذي أكد للأناضول، انتعاش عمله، قبيل عيد الأضحى.

ولفت إلى أنه يبدأ عمله في الثامنة صباحا، ويعود إلى منزله حوالي الساعة السادسة مساءً.

وكشف أنه في الأحوال العادية يكسب نحو 20 دولارا يوميا، وأحيانا لا يكسب شيئا أبدا، على حد تعبيره، وأكد "أسال" أن دخله يرتفع مع تزايد الطلب، قبيل الأعياد.