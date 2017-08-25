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اقتصاد|كوريا الجنوبية

الحكم على رئيس سامسونغ بالسجن خمس سنوات

جاي واي. لي رئيس مجموعة سامسونغ
جاي واي. لي رئيس مجموعة سامسونغ
25/8/2017

أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما بالسجن خمس سنوات على جاي واي. لي رئيس مجموعة سامسونغ في اتهامات بالرشوة بعد فضيحة حاقت بالنظام الاقتصادي في البلاد.

ودانت المحكمة "لي" أيضا بتحويل أموال خارج البلاد بشكل غير شرعي والاختلاس والحنث باليمين في فضيحة أدت إلى عزل رئيسة البلاد السابقة.

وعقب انتهاء الجلسة قال أحد المحامين المدافعين عن لي إنه سيستأنف الحكم. وبموجب القانون الكوري الجنوبي لا يمكن وقف تنفيذ العقوبات بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات.

وتعد عقوبة السنوات الخمس واحدة من أطول فترات السجن التي تصدر على رجل أعمال في كوريا الجنوبية.

وكان الادعاء طالب بالسجن لمدة 12 عاما بسبب اتهامات الرشوة والفساد. ونفى لي جميع التهم.

و"لي" البالغ من العمر 49 عاما هو نجل رئيس مجموعة سامسونغ "لي كون هي" وهو وريث واحدة من أكبر الشركات في العالم. وكان لي محتجزا منذ فبراير شباط الماضي لمحاكمته بتهمة رشوة الرئيسة السابقة باك جون هاي لمساعدته في السيطرة على المجموعة المالكة لسامسونغ للإلكترونيات أكبر منتج للهواتف الذكية و الرقائق في العالم.

المصدر : رويترز
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