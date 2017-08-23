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اقتصاد|مصر

مجموعة "أبراج" الإماراتية تسعى للاستحواذ على 3 مستشفيات خاصة بمصر

23/8/2017

قالت شركة مستشفى كليوباترا إحدى أكبر مستشفيات القطاع الخاص في مصر إنها تسعى لثلاثة استحواذات على مستشفيات داخل وخارج القاهرة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشركة، المملوكة لمجموعة أبراج الإماراتية، في بيان إلى بورصة مصر إنها قامت بتوقيع اتفاق للاستحواذ على إحدى المستشفيات بمنطقة غرب القاهرة على أن يتم تنفيذ الصفقة في الربع الأخير من هذا العام.

وتملك كليوباترا أربعة مستشفيات داخل مصر وهي تابعة لمجموعة من صناديق الاستثمار التابعة لمجموعة أبراج الإماراتية، ومقرها الرئيسي في دبي.

وقالت كليوباترا إنها قامت بتوقيع اتفاق آخر للاستحواذ على مستشفى شمالي القاهرة بجانب تطلعها للاستثمار في أحد المستشفيات بمحافظة بني سويف.

ولم تخض الشركة في أي تفاصيل مالية.

وتمتلك الشركة سيولة تقدر بنحو 440 مليون جنيه (24.8 مليون دولار) وفقا للقوائم المالية في النصف الأول من هذا العام.

وخلال النصف الأول من هذا العام زادت أرباح الشركة بعد الضرائب وحقوق الأقلية 86% إلى 47 مليونا و700 ألف جنيه. وارتفعت إيرادات النشاط 27% إلى 523 مليونا و900 ألف جنيه.

المصدر : رويترز
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