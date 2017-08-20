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اقتصاد

بورصة مصر تواصل خسائرها الحادة وجميع مؤشراتها تتراجع

20/8/2017

واصلت البورصة المصرية مسلسل هبوطها الحاد الذي بدأته منذ نحو أسبوعين لتتراجع لدى إغلاق تعاملات الأحد جميع مؤشراتها الرئيسية والثانوية

وسط مبيعات ملحوظة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأفراد المصريين وترقب لأي أنباء إيجابية جديدة متعلقة بالشركات الكبرى والقيادية بالسوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه من قيمته ليغلق عند 691.05 مليار جنيه بعد تداولات إجمالية محدودة بلغت 445 مليون جنيه فقط وهو من أقل معدلات السوق اليومية منذ بداية عام 2017.

وهبط مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليسجل 13026.29 نقطة وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر منذ 24 من مايو/أيار الماضي كما هبط مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.1% وامتدت موجة الهبوط إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليخسر 1.64 % ليغلق عند مستوى 1547.5 نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة أنباء الشرق الأوسط
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