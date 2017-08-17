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اقتصاد|تونس

احتياطيات تونس تصل لمستوى حرج مع تفاقم العجز التجاري

17/8/2017

أظهرت بيانات رسمية الخميس أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي تونس من العملة الصعبة الذي أصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوما وهو أضعف مستوى في نحو ثلاثة عقود.

وقال البنك المركزي التونسي في موقعه على الإنترنت إن احتياطي البلاد تراجع إلى 11 مليارا و597 مليون دينار (4.80 مليار دولار) في 15 أغسطس/ آب بعد أن كان يغطي واردات 118 يوما قبل عام.

عزا مسؤول حكومي ذلك إلى العجز التجاري المتفاقم نتيجة الارتفاع الحاد في ما يصفه الخبراء بالواردات العشوائية.

ورغم نجاح الانتقال الديمقراطي عقب انتفاضة 2011 فإن تونس ما زلت تكافح لإنعاش الاقتصاد وتنفيذ إصلاحات هيكلية يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض الإنفاق والعجز في الميزانية.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية بنهاية 2017 حوالي 5.9 بالمئة مقارنة مع توقعات سابقة عند 5.4 بالمئة بسبب استمرار هبوط قيمة الدينار التونسي وتراجع الإنتاج وتفاقم العجز التجاري المستمر.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام ارتفع العجز التجاري إلى 26 بالمئة على أساس سنوي مع ارتفاع الواردات بشكل حاد. ووصل العجز التجاري الى 8 مليارات و630 مليون دينار في تلك الفترة من 2017.

وقبل ثلاثة أشهر أعلنت الحكومة قرارات بالحد من بعض الواردات غير الضرورية لخفض العجز التجاري وكبح تآكل احتياطي العملة الأجنبية.

ويقول مسؤولون واقتصاديون إن مستوى واردات 90 يوما هو الأضعف مستوى منذ 1986 حينما شهدت البلاد أزمة اقتصادية كانت الأسوأ.

وقال مراد الحطاب خبير المخاطر المالية "هو المستوى الأضعف منذ أكثر من ثلاثين عاما.. وصلنا الآن إلى سقف الخطر.. والسبب الرئيسي هو العجز التجاري الكبير الناتج عن ارتفاع الواردات بشكل عشوائي إضافة للهبوط المدوي لقيمة العملة المحلية مقارنة بالدولار واليورو".

وأضاف أن هبوط الاحتياطي إلى هذا المستوى قد يشكل تهديدا لقدرة البلاد على سداد ديونها واستيراد احتياجاتها من المواد الأساسية والطاقة.

وواصل الدينار هبوطه الى مستويات غير مسبوقة مقارنة باليورو والدولار. وقال البنك المركزي في موقعه اليوم إنه يجري تداول اليورو مقابل 2.84 دينار والدولار مقابل 2.46 دينار. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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