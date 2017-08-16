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اقتصاد

لماذا ستدفع غوغل 3 مليار دولار إلى آبل؟!

16/8/2017

ربما لن تعلن شركة آبل الأمريكية عن الرقم الحقيقي، لكن شركة غوغل سوف تقوم بدفع مبلغ كبير من الدولارات إليها على كل حال.

يأتي ذلك لإبقاء غوغل محركها للبحث الافتراضي على أجهزة الهواتف "آيفون"، والحواسيب اللوحية "آيباد"، وهذا وفقا لمذكرة وجهتها الشركة المالية بيرنشتاين للمستثمرين.

ووفقا لهذه المذكرة فإن ما ستدفعه غوغل يمثل 5% من إجمالي الأرباح التشغيلية لشركة آبل لهذا العام، وما يصل إلى 25% من إجمالي نمو الأرباح التشغيلية في الآونة الأخيرة.

وكانت غوغل قد دفعت لآبل مليار دولار أمريكي في عام 2014، وتعتقد الشركة أن غوغل سوف تدفع لآبل حوالي 3 مليارات دولار هذا العام.

وتسهم أجهزة الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية التي تعمل بنظام "أي أو إس IOS" بحوالي 50% من عائدات غوغل من البحث للهواتف والأجهزة اللوحية، ما يعني أن غوغل حريصة على بقاء الاتفاق.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
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