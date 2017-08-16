شركة قطرية تطلق أول خدمة نقل مباشر للحاويات مع الكويت

أعلنت شركة "ملاحة" القطرية عن إطلاقها أول خدمة نقل مباشر للحاويات بين دولة قطر ودولة الكويت.

وأوضحت الشركة في بيان (الأربعاء) أن الخدمة الجديدة ستعمل بشكل أسبوعي بين ميناء حمد في قطر وميناء الشويخ في الكويت من خلال سفينة ذات سعة 515 حاوية نمطية و50 حاوية مبردة وبمدة عبور تنافسية تبلغ يوما واحدا فقط.

وتعد الخدمة الجديدة مثالية لنقل البضائع القابلة للتلف وللمواد الغذائية وغيرها من البضائع القادمة من وإلى دولة قطر، كما ستقوم الخدمة بربط الكويت بالشبكة الواسعة التي تمتلكها "ملاحة" في منطقة الخليج وخارج منطقة الخليج.

وتعليقا على الخدمة الجديدة، أكد السيد عبد الرحمن عيسى المناعي الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة "ملاحة"، أن دولتي قطر والكويت تتمتعان بعلاقات اقتصادية متميزة، وستزيد هذه الخدمة الجديدة من هذه الروابط؛ حيث أنها تمثل حلا سريعا ومجديا اقتصاديا للمصدرين المحليين والإقليميين الساعين لدخول السوق القطري.

وتقدم الشركة خدمة النقل البحري حاليا من وإلى ميناءين في سلطنة عمان، هما صحار وصلالة، و3 موانئ في الهند، هي نافا شيفا، وموندرا، وكندلا.

كما تدرس المجموعة فرص التوسع وتقديم المزيد من الخدمات المماثلة.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حصارا اقتصاديا ودبلوماسيا على قطر، مع فرض حصار بري عليها وإغلاق للمجالات الجوية والبحرية أمامها، ما دفع الدوحة إلى البحث عن شركاء اقتصاديين جدد، وأسواق جديدة بديلة لأسواق دول الحصار.