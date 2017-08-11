زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا بأكثر من 50%

شهدت تركيا في النصف الأول من العام الجاري زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بنسبة 50.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسب معطيات من البنك المركزي التركي، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 4 مليارات و108 ملايين دولار.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الأول في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيمة مليون دولار، ثم هولندا بقيمة 541 مليون دولار ثم قطر بقيمة 108 مليون دولار، ثم تأتي أذربيجان في المرتبة الرابعة تليها بلجيكا.

ووفقا للمعطيات فإن الاستثمارات القادمة من الدول الأوربية، تستحوذ على 68 دولارا من كل 100 دولار تأتي إلى تركيا من الاستثمارات الأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الاستثمار المباشر هو أحد طرق التمويل للشركات غير المصنفة في سوق الأوراق المالية للدولة، ويتم الحصول على التمويل من قبل مستثمرين أفراد أو مؤسسات، بهدف إنشاء أو التوسع فى عمليات الإنتاج أو الأنشطة ثم بيع هذه الحصة أو الشركة بعد مدة يتم تحديدها وفقاً لاستراتيجية شركة الاستثمار المباشر لتحقيق العائد المرجو.