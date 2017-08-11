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اقتصاد|السعودية

"#انفجار_العاطلين_قريبا" يتصدر في السعودية

السعودية تقصر العمل في مراكز التسوق على مواطنيها
السعودية تقصر العمل في مراكز التسوق على مواطنيها
11/8/2017

أطلق مغردون سعوديون وسم "#انفجار_العاطلين_قريبا" على موقع التغريد المصغر تويتر عبروا من خلاله عن غضبهم من أزمة البطالة في المملكة لاسيما بين قطاع الشباب.

وقالت "بشاير": #انفجار_العاطلين_قريبا بدل ماترسلون الفلوس للدول الي برا اصرفوها للعاطلين دولتنا أهم.

وكتب "خالد اليامي" والله ضاقت فينا الوسيعه الوضع صار لايطاق  عندي خبرة ٩ سنوات  ولي ٦ سنوات عاطل  طول هالفترة اقدم وبدون اي فايده خلاااص #انفجار_العاطلين_قريبا.

وعبر "جلاد" عن رأيه كاتبا :" أوقفوا مشاريع الترفيه والسياحة واصرفوا أموالها على المحتاجين قبل #انفجار_العاطلين_قريبا".

وكتب "أبو سلمان" : اللي يتهم العاطل بالخيانة هذا مجرم فاسد راضي بالظلم مشارك فيه واكيد منتفع من هذا الوضع الكارثي للعاطلين #انفجار_العاطلين_قريبا".

وقال مغرد آخر :" بيتنا فيه 4 عاطلين 3 مهندسين واحد تخصصه انقلش ويدرس لغه فرنسية وين الي يقولون الهاشتاق غير وطني؟

وكتب محمد العنزي : "إذا كنت تضيع عمرك بدراسه على امل ان تحصل على وظيفه لتكون لك اسره ثم تاتي الصدمه ان تكمل مابقي من عمرك عطل انفجار_العاطلين_قريبا".

يشار إلى أن مساعي السعودية في التوطين وإجراءات الإصلاح الاقتصادي، لم تفلح في خفض نسب البطالة، التي كشفت الأرقام الرسمية ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهر تقرير حديث عن الهيئة العامة للإحصاء  (GaStat)، ارتفاعا في معدل البطالة بين السعوديين، ليصل إلى 12.7%، بواقع 7.2% بين الذكور، و33% للإناث.

وتتعارض هذه الأرقام، مع خطط الدولة الهادفة إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي «التحول الوطني»، وإلى 7% في 2030، طبقا لما كشفت عنه رؤية "السعودية 2030".

وتسعى الدولة عبر «التحول الوطني» إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

وتضررت إيرادات السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، بتراجع أسعار الخام ما أدى إلى خفض الإنفاق الحكومي الذي دفع بدوره العديد من شركات القطاع الخاص لتسريح عمالة سعودية وأجنبية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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