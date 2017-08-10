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اقتصاد|الولايات المتحدة

"أوبر" تنسحب من سوق تأجير السيارات بالولايات المتحدة

"أوبر" لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية
"أوبر" لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية
10/8/2017

ذكرت تقارير إخبارية، الأربعاء، أن شركة خدمة استدعاء سيارات الركوب عبر الهواتف الذكية "أوبر تكنولوجيز" قررت الانسحاب من سوق تأجير السيارات في الولايات المتحدة.

وأرجعت "أوبر" السبب إلى الخسائر الباهظة، وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فإن الشركة التي تدير أشهر تطبيق لاستدعاء سيارات الركوب في العالم، قررت تصفية نشاط تأجير السيارات بعد اكتشاف أنها تخسر عن كل سيارة تقوم بتأجيرها أموالا تبلغ 18 مثل الخسائر المقدرة سابقًا.

كانت "أوبر" قد أسست قطاع تأجير السيارات منذ عامين بهدف جذب السائقين الذين لا يسمح لهم وضعهم الائتماني شراء سياراتهم الخاصة.

وقدرت الشركة الخسائر الأولية للقطاع بمقدار 500 دولار لكل سيارة في المتوسط، لكن الخسائر الفعلية وصلت إلى حوالي 9 آلاف دولار لكل سيارة.

وتعتزم "أوبر" إغلاق أو بيع القطاع في الولايات المتحدة بنهاية العام الحالي، وهو ما يعني الاستغناء عن حوالي 500 موظف من قوة العمل لديها التي تقدر بحوالي 15 ألف موظف بحسب "وول ستريت جورنال".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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