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اقتصاد|الصين

إعدام عشرات الآلاف من الدجاج في الصين

1/8/2017

قالت وزارة الزراعة الصينية اليوم الثلاثاء إن منطقة منغوليا الداخلية أعدمت 66500 دجاجة بعد تفش لإنفلونزا الطيور أصاب 35 ألف طائر.

وأضافت الوزارة في بيان بموقعها على الإنترنت أنه تأكد ظهور السلالة (إتش5إن1) من الفيروس في مزرعة للدجاج بمدينة تونغلياو التي يعيش فيها ثلاثة ملايين شخص وتسببت في موت 15 ألف طائر.

وذكرت الوزارة أنها تسيطر الآن على تفشي المرض.

وأسفر آخر تفش لإنفلونزا الطيور في مارس آذار عن نفوق 134 طائرا بمزرعة للبط في إقليم هوبي بوسط البلاد.

والحالة التي رصدت في الآونة الأخيرة هي أول تفش كبير ومؤكد للمرض بين الثروة الداجنة بعد انقضاء أشهر الشتاء وبهذا يصل العدد الإجمالي للطيور التي جرى إعدامها منذ أكتوبر تشرين الأول إلى أكثر من 240 ألفا. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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