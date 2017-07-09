مصر تعتزم رفع سعر تذكرة المترو مجددا بنسب تصل إلى 100%

قال وزير النقل المصري هشام عرفات (الأحد) إن بلاده سترفع أسعار تذاكر مترو أنفاق القاهرة لملايين الركاب بنسب تصل إلى 100% العام المقبل.

وأضاف عرفات، في مقابلة مع صحيفة "المصري اليوم": "ستتراوح أسعار التذاكر بين 2 و3 و4 جنيهات حسب عدد المحطات التي يستخدمها الراكب… ستكون الزيادة في 2018".

ورفعت مصر في مارس/آذار الماضي أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 100% لتصل إلى جنيهين للتذكرة. (الدولار يساوي نحو 17.95 جنيها).

يأتي الإعلان عن الزيادة الجديدة بعد أيام قليلة من رفع حكومة شريف إسماعيل أسعار جميع المواد البترولية والكهرباء ورفع رسوم عدد من الخدمات.

وجاءت هذه الخطوة ضمن ما تقول الحكومة المصرية إنه برنامج إصلاح اقتصادي بدأته منذ نهاية 2015 وشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وكانت الطبقات الأشد فقرا هي الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى لها خلال 30 عاما.