البث الحي
اقتصاد

الصينيون الأعلى عالميًا في الإنفاق السياحي

سائحات من الصين في ساحة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المغرب
سائحات من الصين في ساحة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المغرب
9/7/2017

قال تقرير صيني إن السائحين الصينيين هم الأعلى في الإنفاق عالميًا.

وأشارت وكالة أنباء الصين الرسمية "شينخوا" إلى أن تقريرًا أصدرته وكالة "ستريب" السياحية ومركز الصين والعولمة، أظهر أن السائحين الصينيين أنفقوا 261 مليار دولار عام 2016، أي نحو 21% من إجمالي إنفاق السائحين في العالم.

وبيّن التقرير أن عدد السائحين الصينيين ارتفع للعام الثاني عشر على التوالي.

وأوضح أن السائحين الصينيين قاموا بأكثر من 120 مليون رحلة خلال عام 2015، بارتفاع بنسبة 313% مقارنة بعام 2005.

كما أظهرت الأرقام التي أصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي عام2017 أن السياحة عززت الاقتصاد العام الماضي، إذ أدرّت دخلاً بلغ أكثر من 7.6 تريليون دولار على المستوى العالمي.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من اقتصاد

احتياطي السعودية الأجنبي يهبط نحو مليار دولار خلال أكتوبر

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)