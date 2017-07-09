الصينيون الأعلى عالميًا في الإنفاق السياحي

قال تقرير صيني إن السائحين الصينيين هم الأعلى في الإنفاق عالميًا.

وأشارت وكالة أنباء الصين الرسمية "شينخوا" إلى أن تقريرًا أصدرته وكالة "ستريب" السياحية ومركز الصين والعولمة، أظهر أن السائحين الصينيين أنفقوا 261 مليار دولار عام 2016، أي نحو 21% من إجمالي إنفاق السائحين في العالم.

وبيّن التقرير أن عدد السائحين الصينيين ارتفع للعام الثاني عشر على التوالي.

وأوضح أن السائحين الصينيين قاموا بأكثر من 120 مليون رحلة خلال عام 2015، بارتفاع بنسبة 313% مقارنة بعام 2005.

كما أظهرت الأرقام التي أصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي عام2017 أن السياحة عززت الاقتصاد العام الماضي، إذ أدرّت دخلاً بلغ أكثر من 7.6 تريليون دولار على المستوى العالمي.