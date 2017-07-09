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اقتصاد

ارتفاع إنتاج تركيا من السيارات 20% في النصف الأول من 2017

مصنع لإنتاج سيارات فورد في تركيا
مصنع لإنتاج سيارات فورد في تركيا
9/7/2017

أفادت رابطة صناعة السيارات في تركيا، بأن إنتاج السيارات في البلاد ارتفع بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 869 ألفًا و158 سيارة في النصف الأول من العام 2017.

وقالت الرابطة إن إنتاج السيارات شهد زيادة 8% في يونيو/حزيران، بعد إنتاج 141 ألفًا و161 سيارة.

وانخفضت المبيعات المحلية من السيارات، بما فيها سيارات الركاب والمركبات التجارية الثقيلة والخفيفة، بنسبة 9% لتصل إلى 410 آلاف و609 سيارات في النصف الأول من 2017 مع استمرار الضغوط على الأسواق جراء الزيادات الضريبية في العام الماضي وارتفاع الأسعار الناجم عن تغيرات سعر الصرف.

وارتفعت صادرات تركيا من السيارات بنسبة 29% إلى 714 ألفًا و284 سيارة مع ارتفاع صادرات سيارات الركوب 48% في ظل استمرار المصنعين في زيادة إنتاج الطرز المخصصة للتصدير.

ورفعت الرابطة أيضًا توقعاتها للإنتاج في نهاية العام إلى 1.7 مليون سيارة من 1.65 مليون.

وقالت الرابطة إنه من المتوقع وصول صادرات السيارات، أكبر مساهم في الصادرات الوطنية، بنهاية العام إلى 1.4 مليون سيارة بقيمة تقارب 28 مليار دولار.

وتدير شركات صناعة السيارات العالمية مثل تويوتا وهيونداي وفورد وفيات كرايسلر مصانعها في تركيا، كمراكز للتصدير ولا يباع سوى جزء من الإنتاج في السوق المحلية.

المصدر : رويترز
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