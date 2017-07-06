مصر ترفع أسعار الكهرباء

قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إن مصر رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بين 18.2 و42.1%، وللاستخدام التجاري بين 29 و46% بداية من أول أغسطس/آب.

وأضاف شاكر أنه تقرر تمديد دعم أسعار الكهرباء ثلاث سنوات أخرى تنتهي في يونيو/حزيران 2022 بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وحررت مصر سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني في خطوة أفقدت الجنيه نصف قيمته أمام الدولار.

وقال شاكر إن دعم أسعار الكهرباء بلغ 64 مليار جنيه، أي نحو 3.6 مليار دولار، في 2016-2017 مقارنة مع نحو 30 مليار جنيه كانت متوقعة.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أن يبلغ دعم الكهرباء في السنة المالية الحالية 52.7 مليار جنيه تنخفض إلى 43.4 مليار في السنة المالية القادمة وإلى 16.5 مليار جنيه في اخر سنوات الدعم.

وبدأت مصر في يوليو/تموز 2014 خطة لخفض دعم أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات.

وقال محللون إن الزيادة كانت متوقعة وسيكون لها أثر على التضخم.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 29.7 % في مايو/أيار وذلك للمرة الأولى في ستة أشهر بعد وصوله في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستويات في نحو 30 عاما.