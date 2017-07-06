المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من شهرين

قال البنك المركزي المصري في بيان في وقت متأخر مساء الخميس إنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس لثاني اجتماع على التوالي.

ورفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة من 16.75% إلى 18.75%، بينما زاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 17.75% إلى 19.75، بعدما رفع كلا منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو/أيار.

ورفع البنك أيضا سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 19.29%.

وقال المركزي المصري في بيانه إنه اتخذ هذه الخطوة "تخفيفا للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي".

وأضاف أن المعدل الشهري للتضخم العام بلغ 1.7% في مايو/أيار وهو نفس المعدل المسجل في أبريل/نيسان، في حين ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 2.0% من 1.1%.

وقال إن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 29.7% من 31.5% "وذلك انعكاسا لقرارات السياسة النقدية السابقة".

وأضاف قائلا: "يؤكد البنك المركزي أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام القادم".