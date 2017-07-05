أول سفينة مواد غذائية من تركيا تصل قطر

وصلت إلى ميناء حمد في الدوحة السفينة المبردة (GREEN GUATEMALA) قادمة من ميناء إزمير في تركيا وهي تحمل على متنها 3 آلاف طن من المواد الغذائية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

وتعد هذه أول شحنة غذائية بحرية تصل إلى ميناء حمد اليوم قادمة من تركيا، وقد سبقها وصول العديد من الشحنات الأخرى القادمة عبر الشحن الجوي.

وكانت السفينة قد غادرت يوم 22 يونيو/حزيران الماضي ميناء إزمير متجهة نحو قطر التي تفرض عليها ثلاث دول خليجية حصارا منذ 5 يونيو/حزيران المنصرم.

وأقلعت نحو 144 طائرة تحمل المواد الغذائية من تركيا باتجاه الدوحة منذ بداية الحصار على قطر، حيث وصل صادرات من تركيا إلى قطر بما يوازي نحو 33 مليون دولار خلال عشرين يوما فقط.

ووفق معهد الإحصاء التركي فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا 770 مليون دولار في السنة الماضية.