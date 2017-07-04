مايكروسوفت تعتزم "صرف" آلاف الموظفين

أفادت وسائل إعلام أمريكية الإثنين أن مجموعة (مايكروسوفت) ستعلن عن صرف الآلاف من موظفيها في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة لطواقمها التجارية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار عملية إعادة هيكلة واسعة للطواقم التجارية بهدف تركيز المجموعة على أنشطتها على الحوسبة – تخزين البيانات والبرامج المعلوماتية على شبكة الإنترنت.

وردا على سؤال لوكالة (فرانس برس) اكتفى متحدث باسم مايكروسوفت بالقول ان المجموعة "تجري تغييرات تهدف إلى توفير خدمة أفضل لعملائها وشركائها ".

لكن وكالة أنباء "بلومبرغ" الاقتصادية نقلت عن مصادر لم تسمّها أن مايكروسوفت "تحضّر لعملية إعادة تنظيم لطواقمها التجارية في العالم من أجل التركيز بشكل أفضل على مبيعات البرمجيات السحابية".

بدوره أفاد موقع "تيككرانش" المتخصص نقلا عن مصدر لم يسمّه أن عملية إعادة التنظيم هذه قد تؤدي إلى "صرف آلاف" الموظفين حول العالم.

وبحسب موقع "جيكواير" المتخصص فإن عملاق البرمجيات أبلغ موظفيه في مذكرة داخلية إنه سيزودهم "في الأيام المقبلة بتفاصيل عن هذه التغييرات" ولكن من دون أن يأتي على ذكر أي عمليات صرف متوقعة.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت الأسبوع الماضي الاستحواذ على شركة "كلاودين" المتخصصة في الحوسبة السحابية " تخزين البيانات والبرامج المعلوماتية على شبكة الإنترنت".

وفي نهاية يونيو / حزيران 2016 بلغ عدد موظفي مايكروسوفت حوالى 114 ألف موظف.

وستعلن مايكروسوفت في 20 يوليو / تموز الجاري نتائجها المالية السنوية.