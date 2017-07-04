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اقتصاد

قطر تزيد إنتاجها من الغاز المسال بـ30%

الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد بن شريدة الكعبي
الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد بن شريدة الكعبي
4/7/2017

أعلنت شركة قطر للبترول أنها ستزيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30%، وأشارت إلى أن الزيادة في الإنتاج ستصل إلى 100 مليون طن سنويا من 77 مليونا في الوقت الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد شريدة الكعبي في مؤتمر صحفي بالدوحة اليوم إن الشركة مستمرة في أعمالها، وإن الحصار لن يؤثر عليها بأي شكل، وإنها لن تتأثر بالعقوبات التي فرضتها أربع دول عربية.

وأوضح الكعبي أنه سيتضاعف مشروع تطوير القطاع الجنوبي لحقل الشمال، ليصل إنتاجه إلى ما يعادل مليون برميل مكافئ من النفط يوميا.

وقال إنه إذا كانت بعض الشركات لا تريد العمل معنا فهذا خيارهم، وسنجد شركات أجنبية أخرى نعمل معها، مؤكدا أن قطر لن تقطع الغاز عن أي دولة.

وأضاف الكعبي "نخطط لبناء قطارات جديدة للغاز المسال، وسنبحث عن شركاء دوليين".

وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول "لا يوجد تعاون مع إيران في أي مشروع بحقل غاز الشمال المشترك، لكننا "نعرف ما يفعلون وهم يعرفون ما نفعل".

وأضاف الكعبي "ملتزمون بتعهداتنا في اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك"، مؤكدا أنه لن يتم إطلاق مشروع برزان للغاز قبل 2018.

وأشار إلى أن "أدنوك الإماراتية فرضت حالة القوة القاهرة بشكل غير قانوني، وقال "نتخذ إجراءات قانونية بهذا الشأن".

المصدر : الجزيرة
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