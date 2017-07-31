69% زيادة في خسائر الخطوط الأردنية

قالت الخطوط الجوية الملكية الأردنية إن خسائرها زادت 69% في النصف الأول من العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار النفط نسبيا

مع انخفاض حاد في أسعار تذاكر الطيران في ظل منافسة من شركات الطيران الاقتصادي بمنطقة الخليج.

وبلغت الخسائر الصافية للشركة في النصف الأول من العام الجاري 26.3 مليون دينار أردني (37 مليون دولار) مقارنة بخسائر صافية قدرها 15.5 مليون دينار (21.8 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2016.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الأردنية ستيفان بيشلر إن هناك حاجة لمزيد من العمل في ضوء هذه النتائج.

وبلغت إيرادات الشركة في النصف الأول من العام 284 مليون دينار (400.4 مليون دولار) انخفاضا من 287 مليون دينار (404.7 مليون دولار) في النصف الأول من العام الماضي على الرغم من ارتفاع عدد الركاب بنسبة 6%.

وقال بيشلر في بيان "لدينا عمل كثير نؤديه لتحويل الخطوط الجوية الملكية الأردنية إلى شركة رابحة بشكل دائم بالنسبة لحملة أسهمنا".

وأضاف "في الوقت الذي نعمل فيه على خطتنا للتحول الإستراتيجي فإننا نركز الآن على تحقيق مكاسب مبكرة في المجال التجاري مثل معدل الحمولة وتحسين العائدات".

وتشهد الخطوط الأردنية حاليا إعادة هيكلة قامت خلالها بوقف تسيير رحلات على خطوط غير مجدية اقتصاديا وخفض النفقات والتخلص تدريجيا من طائرات عفا عليها الزمن. وأدت الاضطرابات في المنطقة إلى إغلاق بعض المسارات المربحة السابقة مثل دمشق.