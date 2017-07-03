البث الحي
اقتصاد|مصر

وزارة المالية المصرية: التضخم سيزيد بين 3 و4.5% بعد رفع أسعار الوقود

3/7/2017

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن التضخم سيزيد بين 3% و4.5% بعد رفع أسعار الوقود.

ورفعت مصر نهاية الأسبوع الماضي أسعار جميع المواد البترولية بنسب وصلت إلى 100% في بعض المنتجات؛ ما أثار مخاوف المصريين من موجة تضخمية جديدة.

وقال كوجك في تصريحات لوكالة رويترز: "التضخم سيزداد بنسبة تتراوح بين 3 و4.5%‏ بعد زيادة أسعار الوقود مؤخرا، وذلك وفقا لتقديرات ودراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 29.7% في مايو/أيار، وذلك للمرة الأولى في ستة أشهر بعد وصوله في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستوى في نحو 30 عاما.

وبلغ التضخم السنوي الأساسي والذي لا يتضمن سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها 30.57% في مايو/أيار انخفاضا من 32.06% في أبريل/نيسان.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وكانت الطبقات الأشد فقرا هي الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حيث شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.

المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

احتياطي السعودية الأجنبي يهبط نحو مليار دولار خلال أكتوبر

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)