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اقتصاد|مصر

مصر ترسي 5 مناطق للتنقيب عن الذهب على 4 شركات

صعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام
صعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام
3/7/2017

أعلنت وزارة البترول المصرية (الاثنين) فوز 4 شركات محلية وعالمية في مزايدة للتنقيب عن الذهب واستغلاله في 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن شركة ريسوليوت مصر ليمتد فازت بترسية منطقتي بوكاري وأم سمرة عليها، بينما تمت ترسية منطقة أم الروس على شركة فيرتاس الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة غسان سبان الإسبانية.

وبدأت مصر في تلقي العروض في يناير/كانون الثاني لخمس امتيازات في أول مزايدة للتنقيب عن الذهب منذ العام 2009، وكان الموعد النهائي لتلقي العروض في 20 من أبريل/نيسان.

وتأمل مصر في أن يكون إنتاج الذهب مصدرا مستقبليا لنمو اقتصادها الذي يواجه صعوبات.

المصدر : رويترز
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