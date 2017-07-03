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اقتصاد

سامسونغ تطرح نسخة معدلة من نوت 7 في كوريا الجنوبية

2/7/2017

أعلنت شركة سامسونغ أنها ستبدأ بيع نسخة معدلة من هاتفها "غالاكسي نوت 7" في كوريا الجنوبية في السابع من يوليو تموز الحالي.

وقالت سامسونغ في بيان إنها ستطرح 400 ألف هاتف جديد تحت اسم سامسونج غالاكسي نوت 7 "فان إديشن" مقابل نحو 611 دولارا، وهو ما يقل 30 في المائة عن سعر نوت 7 الأصلي.

وسيجري صنع الأجهزة الجديدة من نوت 7 المستعملة ومكونات الأجهزة التي لم تستعمل.

وأوضحت سامسونغ إنها ستزود الأجهزة ببطارية مختلفة عن تلك التي سببت اشتعال بعض الأجهزة العام الماضي. وستكون قدرة البطاريات الجديدة أقل من التي كانت موجودة في الأجهزة الأصلية لكنها مرت باختبارات جديدة للسلامة في أعقاب الاستدعاء.

واضطرت أكبر شركة مصنعة للهواتف المحمولة في العالم من حيث حجم المبيعات لوقف بيع نوت 7 في أكتوبر تشرين الأول بعد نحو شهرين من طرحه بسبب بطاريته العرضة للاشتعال.

وكلفت عملية الاستدعاء الشركة أكثر من خمسة مليارات دولار من أرباح التشغيل وأضرت بسمعتها لكن الشركة تجاوزت الأزمة بعد نجاح إطلاق نوت 8.

المصدر : رويترز
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