القضاء المصري يلزم الحكومة بدفع معاش للعاطلين عن العمل

قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول على معاش شهري من الحكومة المصرية، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.

وقال المحامي المصري البارز والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، خالد علي (الإثنين) إن "المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد) قضت بإلزام الدولة باعتبار البطالة حالة من حالات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي".

ووصف علي الحكم القضائي بـ "التاريخي" لكونه الأول من نوعه بالبلاد.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه "وفق الدستور المصري فإن المادة 17 تنص على أن تكفل الدولة معاشًا مستحقًا للعاطلين عن العمل، كأحد الضمانات الاجتماعية الهامة التي تكفل حياة كريمة لهم".

وتضمن منطوق الحكم القضائي "إلزام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي، وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة المصرية حول الحكم القضائي الذي يعد وفق القانون المصري نهائي وملزم.

ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في مصر حوالي 3.503 مليون شخص بنسبة 12% خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، وفق أحدث إحصاء حكومي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتستهدف مصر خفض معدل البطالة إلى 11.8٪ في العام المالي المقبل 2017/2018 مقابل 12.3٪ متوقع في العام المالي الجاري 2016/2017، عبر تنفيذ المشروعات العامة والخاصة في قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي، إن بلادها تقدم مساعدات شهرية لما يقرب من 3.5 مليون أسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية "معاشات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة"، وأنهم يمثلون من 15 إلى 20٪ من الشعب المصري، حيث إن متوسط الأسرة 5 أفراد.