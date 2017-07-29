فيسبوك الرابع على قائمة الشركات الأعلى قيمة عالميا

تخطى موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، بعدما حل في المرتبة الرابعة على قائمة الشركات الأكثر قيمة حول العالم.

ووفق حسابات )الأناضول( وصلت القيمة السوقية لشركة فيسبوك الأمريكية إلى 497 مليار دولار، بعدما ارتفع سعر أسهمها في بورصة نيويورك ،الجمعة، بنحو 0.7%، لتبلغ مستوي 171.58 دولارًا.

في المقابل، تراجعت أسهم أمازون بنسبة 3.5% لتنخفض قيمتها السوقية إلى 482 مليار دولار، ما يعني قفز فيسبوك للمرتبة الرابعة على قائمة الشركات الأعلى قيمة في العالم، التي تتصدرها شركة آبل.

وحققت شركة فيسبوك، نمواً في أرباحها بنسبة 76.6%، بدعم من النمو القوي في أنشطة إعلانات الهاتف المحمول.

وتتوقع شركة "إي ماركتر"، للأبحاث أن تحقق شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إيرادات قدرها 31.94 مليار دولار في 2017، من الإعلانات على تطبيقها للهواتف المحمولة، بزيادة 42.1%عن مستواها في 2016.

ويحتل مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، البالغ من العمر 33 عامًا، المرتبة الخامسة على قائمة مجلة "فوربس" للأثرياء حول العالم، بثروة تقدر بـ71.5 مليار دولار.