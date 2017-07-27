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اقتصاد

4 مليارات دولار أرباح فيسبوك في 3 أشهر وخسائر تويتر تتواصل

تويتر، أعلنت أنها شاركت هذه البيانات مع المعلنين دون إذن المستخدمين
تويتر، أعلنت أنها شاركت هذه البيانات مع المعلنين دون إذن المستخدمين
27/7/2017

قالت شركة "تويتر" إن خسائرها ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الجاري لتبلغ 116.48 مليون دولار مقابل خسائر بنحو 107.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت الشركة الأمريكية انخفاض الإيرادات خلال الربع الثاني إلى 574 مليون دولار، بزيادة عن الفترة المماثلة من 2016 والتي بلغت 602 مليون دولار.

أما شركة "فيسبوك"، فقالت إنها حققت نمواً في أرباحها بنسبة 75 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت الشركة إنها حققت أرباحاً بقيمة 3 مليارات و990 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بأرباح الفترة المقابلة من العام الماضي والتي كانت  مليارين و280 مليون دولار.

وأوضحت الشركة أن الإيرادات زادت إلى 9 مليارات و320 مليون دولار في الربع الثاني مقابل نحو 6 مليارات و430 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

المصدر : الأناضول
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