البث الحي
اقتصاد

1.9 مليار دولار خسائر طيران الاتحاد الإماراتية

التقديرات الحالية تشير إلى خسائر بنحو 1.5 مليار دولار هذا العام لشركات الطيران العالمية بسبب كورونا
التقديرات الحالية تشير إلى خسائر بنحو 1.5 مليار دولار هذا العام لشركات الطيران العالمية بسبب كورونا
27/7/2017

أعلنت شركة طيران الاتحاد الإماراتية عن خسائر بقيمة مليار ,780 مليون دولار في 2016 نظرا لتراجع قيمة أصولها وضعف عائدات استثماراتها في شركتي أليطاليا وإير-برلين.

وقال محمد مبارك المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران في بيان "ساهمت مجموعة من العوامل في هذه النتائج المخيبة للآمال لعام 2016".

وقالت بيان الشركة المملوكة للدولة إن  مليارا و60 مليون دولار من خسائرها ناجمة عن تراجع تقييم أسعار طائراتها و808 ملايين دولار نتيجة استحواذها على حصص في شركتي أليطاليا وإير-برلين.

وأوضح البيان أن الشركة حققت "عائدات بلغت 8 مليارات و360 مليون دولار أمريكي".

وتابع البيان "أدت تكاليف خفض القيمة المتكبدة لمرة واحدة وخسائر التحوط لتقلبات أسعار الوقود إلى التأثير سلباً على نتائج الأداء القوي في أعمال شركة الطيران الأساسية".

وأكدت الشركة تحقيق "عائدات مسافرين مستقرة بلغت 4 مليارات و900 مليون دولار أمريكي ومعدلات إشغال بنسبة 79 في المائة خلال العام حيث نقلت الشركة أعداداً قياسية من المسافرين بلغت 18 مليونا و500 ألف مسافر".

وبدأت شركة طيران الاتحاد، التي أنشئت عام 2003، التوسع سريعا إذ اشترت حصص أقلية في شركات طيران حول العالم، لتعزيز مسعاها لزيادة حصتها من النقل الجوي العالمي.

وحاز طيران الاتحاد على 49 في المائة من أليطاليا، و29 في المائة من إير-برلين، و40 في المائة من إير سيشل، و24 في المائة من خطوط الطيران الهندية و 19.9 في المائة من خطوط فيرجن الأسترالية، كما تحتفظ بحصص في طيران صربيا.

وفي مايو/ آيار الماضي، رفض العاملون في شركة أليطاليا، التي تتكبد خسائر منذ سنوات، خطة لإعادة هيكلة بكلفة ملياري يورو تشمل الغاء 1700 وظيفة وتخفيض الرواتب.

كما وصلت خسائر شركة إير-برلين في العامين الماضيين إلى مليار و200 مليون يورو، أي نحو  مليار و400 مليون دولار.

المصدر : الفرنسية
المزيد من اقتصاد

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)