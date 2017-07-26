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اقتصاد|بريطانيا

حظر مركبات البنزين والديزل في بريطانيا بحلول 2040

26/7/2017

تعتزم الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء نشر خطة لحظر المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل، بحلول عام 2040 في محاولة لتحسين جودة الهواء بتقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد النيتروجين.

وقالت الحكومة في بيان إن هذا المنشور يأتي في أعقاب أشهر من المشاورات حول كيفية "تقليص أثر المركبات التي تعمل بالديزل وتسريع التحول  إلى النقل النظيف".

كانت المحكمة العليا البريطانية قد أمرت الحكومة بإعداد خطة، في أعقاب طعن قانوني من قبل منظمات البيئة.

وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) ووسائل إعلام أخرى إن الحكومة ستعلن أيضا عن خطط لإنفاق حوالي ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (3.9 مليار دولار) لتحسين جودة الهواء، بما في ذلك تخصيص   255  مليون جنيه إسترليني للسلطات المحلية للتعامل مع انبعاثات الديزل.

وقبل نشر الخطة، حثت جمعية مصنعي وتجار السيارات، التي تمثل صناعة السيارات البريطانية الحكومة على عدم فرض حظر كامل على محركات الديزل.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد نشر في وقت سابق من هذا الشهر خطة مماثلة  لـ "تكهين" السيارات التي تعمل بالديزل والبنزين بحلول عام  2040.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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