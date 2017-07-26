ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ 6 أسابيع

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأمريكية الثلاثاء بارتفاع جديد، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 6 أسابيع

مع تعهد دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من الدول النفطية من خارج المنظمة بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط إلى نهاية 2018.

كانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت خفض صادراتها خلال آب/أغسطس المقبل إلى 6.6 مليون برميل يوميا، في حين ستلتزم نيجيريا باتفاق خفض الإنتاج الذي كانت معفاة منه حتى الآن.

يأتي ذلك فيما أعلنت منظمة أوبك استمرار ارتفاع المخزون النفطي لدى الدول المتقدمة بأكثر من 250 مليون برميل نفط عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية، رغم تراجع المخزون بمقدار 90 مليون برميل عن مستواه خلال النصف الثاني من العام الماضي.

في الوقت نفسه ظهرت مؤشرات على تراجع إنتاج النفط الأمريكي.

وقد قال "ديف ليزر" رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة الخدمات النفطية الأمريكية العملاقة "هاليبرتون" إن "وتيرة نمو عدد منصات الاستخراج العاملة أظهرت مؤشرات على التباطؤ والعملاء بدأوا يهدؤون سرعتهم.. هذه التهدئة للسرعة (في التنقيب والاستخراج) تحدث في كل مكان في أمريكا الشمالية".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بواقع 1.82 دولارا بما يعادل 3.1% دولار عن الجلسة السابقة إلى 47.82 دولار للبرميل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع الثلاثاء وهو أعلى مستوى له منذ أوائل حزيران/يونيو الماضي.