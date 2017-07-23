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اقتصاد

سامسونغ تطلق "غالالكسي نوت 8" أغسطس المقبل

23/7/2017

تطلق شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية هاتف "غالاكسي نوت 8" في أغسطس/آب المقبل، وذلك من خلال دعوات صحفية وزعتها الأحد، على الإعلاميين للحدث الذي ستستضيفه مدينة "نيويورك" الأمريكية.

وسيكون إطلاق "نوت 8" بعد شهر تمامًا، أي في 23 من أغسطس/آب المقبل، وهذا هو أول هاتف تصدره الشركة من سلسلة "نوت" بعد جهاز "نوت 7" الذي سحبته من الأسواق بسبب احتراق البطارية، وكلف الشركة خسائر بمليارات الدولارات.

وتحبس سامسونغ أنفاسها قبل هذا الإطلاق، لأنها تسعى لإثبات أن الإصدار الجديد من هاتف "غالاكسي نوت" تجاوز الكارثة الذي تسبب بها سابقه بسبب خلل في تصميم البطارية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية مؤخرًا عن الشركة العملاقة قولها إن "موديلات غالاكسي نوت تأتي عادة بشاشات أعرض مقارنة مع هواتف غالاكسي إس الذكية".

وأضافت الوكالة أنه "من المتوقع أن يبلغ قياس شاشة الهاتف الجديد 6.3 إنش من دون حواف جانبية، ليتجاوز بذلك حجم  "نوت 7 " الذي تم طرحه في 2016، بحجم شاشة 5.7 بوصة".

وسيكون هاتف سامسونغ الجديد مزودا بقلم رقمي ونظام الكاميرا الخلفية المزدوجة بدقة 12 ميغا بيكسل، وهي نفس الدقة في كاميرا "آيفون 7 بلس"، فضلا عن ميزة تثبيت الصورة في الكاميرا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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