الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في نحو عامين مقابل اليورو

هبط الدولار إلى أدنى مستوى في نحو عامين أمام اليورو (الخميس) بعدما قال رئيس البنك المركزي الأوربي إن صناع سياسات البنك سيناقشون تغييرات محتملة في برنامج شراء السندات في الخريف.

وعلى الرغم من أن رئيس البنك المركزي الأوربي ماريو دراجي لم يحدد تاريخا لتلك التغييرات على الخطة، وقال إن المعنيين بتحديد سعر الفائدة في البنك متوافقون حول قرارهم بعدم تغيير توجيهاتهم بشأن السياسة النقدية، فقد رأى مستثمرون أن المناقشات ستفضي إلى تشديد في السياسة النقدية العام القادم.

وقفز اليورو إلى 1.1655 دولار أمام العملة الأمريكية بعد تصريحات دراجي، مما جعله مرتفعا بما يصل إلى 1.2% خلال اليوم، وهو ما يمثل أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب 2015.

وكان اليورو متجها في أحدث قراءة صوب أكبر ارتفاع بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات منافسة أدنى مستوى خلال الجلسة عند 94.090 وهو أيضا أدنى مستوى في نحو عام.

وعوض المؤشر بعض خسائره في تعاملات لاحقة ليسجل 94.286 في أحدث قراءة بانخفاض نسبته 0.5%.

ولم يسجل الدولار تغيرا يذكر أمام العملة اليابانية عند 111.96 ين بعدما لامس أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 111.49 ين في وقت سابق.