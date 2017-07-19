بورصة إسطنبول تغلق عند أعلى مستوى لها على الإطلاق

أغلق مؤشر بورصة إسطنبول المئوي (BIST100) تداولات الأربعاء عند النقطة 107.417,52، محققاً ارتفاعاً بنسبة 1.61% متجاوزاً بذلك أرقامه القياسية السابقة.

وبلغ مجموع تعاملات الأربعاء5.8 مليارات ليرة تركية، أي ما يعادل أكثر من 1.58 مليار دولار.

وحقق مؤشرا القطاع المصرفي في البورصة، ارتفاعاً بنسبة 2.16%، والشركات القابضة 1.18%.

وشهد قطاع المصارف أعلى نسبة أرباح بين قطاعات البورصة، فيما حقق قطاع الاتصالات أكبر تراجع بنسبة لم تتجاوز 0.78%.

وكان مؤشر بورصة إسطنبول قد أغلق التداولات الأربعاء الماضي عند النقطة 103.809.78 محطماً جميع الأرقام القياسية التي حققتها سابقاً.

واعتبر محللون هذا الصعود في البورصة مؤشرا على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص العامل في البلاد، وسط توقعات بارتفاعات إضافية مع قرب إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها النصفية من العام الجاري.