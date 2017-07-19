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اقتصاد|تركيا

بعائدات 124 مليون دولار..زيت الزيتون التركي يزيّن أطباق العالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
19/7/2017

جنت تركيا من تصدير زيت الزيتون إلى 80 دولة، خلال موسم القطاف الحالي الممتد من نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، إلى 30 يونيو/ حزيران 2017، مبلغ 124.6 مليون دولار.

وبحسب اتحاد مصدري زيت الزيتون في منطقة إيجة التركية، فإنّ الكمية المصدرة إلى الخارج خلال الفترة المذكورة، بلغت 33 ألف طن.

وارتفعت الكمية المصدرة خلال موسم القطاف الحالي، بنسبة 405 %، مقارنة مع الموسم السابق الذي بلغ فيه حجم الصادرات 6 آلاف و500 طن وعائدات وصلت إلى 32 مليونا و200 ألف دولار.

واحتلت إسبانيا المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيراداً لزيت الزيتون التركي، واستوردت خلال موسم القطاف الحالي نحو 12 ألفا و293 طنا.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية، باستيرادها كمية وصلت إلى 8 آلاف و692 طنا.

وعادلت الكمية التي استوردتها إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال موسم القطاف الحالي، 64 % من إجمالي صادرات تركيا من زيت الزيتون.

 وفي تصريح لمراسل الأناضول، قال داود آر رئيس اتحاد مصدري زيت الزيتون في منطقة إيجة التركية إنّ الاتحاد تمكّن من تصدير كميات وافرة من هذه المادة خلال الموسم الحالي، مقارنة بالمواسم السابقة.

وأكّد "آر" أنّ الاتحاد ومزارعي الزيتون في منطقة إيجة، مسرورون لتصدير كميات كبيرة من الزيت إلى الخارج، موضحاً أنّ كمية الزيتون المُنتجة هذا العام، انعكست بشكل إيجابي على أسعار الزيت في الأسواق الداخلية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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