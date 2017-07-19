البث الحي
اقتصاد

استدعاء 3 ملايين سيارة مرسيدس في أوروبا

18/7/2017

تعتزم مجموعة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات الفارهة استدعاء أكثر من ثلاثة ملايين سيارة مرسيدس بنز في أوروبا لإجراء تعديلات على محركات الديزل الخاصة بها.

وقالت دايملر في بيان الثلاثاء إن المعرفة المكتسبة من خلال تطوير أحدث نسخة من محركات الديزل سوف يجري استخدامها لتقليل بعض الانبعاثات الضارة في السيارات التي يتم استدعائها. 

ومن المرجح أن يكلف هذا الاستدعاء حوالى 220 مليون يورو (254 مليون دولار) ومن المقرر أن يبدأ في غضون أسابيع، ولا يمثل الاستدعاء أي تكاليف بالنسبة للعملاء.

وتجري السلطات الألمانية تحقيقا بشأن موظفين بشركة دايملر للاشتباه بضلوعهم في أعمال احتيال ودعاية مضللة تتعلق بمبيعات سيارات تعمل بمحركات ديزل، وتبين الأسبوع الماضي أن التحقيقات تتعلق بأكثر من مليون سيارة. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من اقتصاد

احتياطي السعودية الأجنبي يهبط نحو مليار دولار خلال أكتوبر

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)