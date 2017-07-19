استدعاء 3 ملايين سيارة مرسيدس في أوروبا

تعتزم مجموعة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات الفارهة استدعاء أكثر من ثلاثة ملايين سيارة مرسيدس بنز في أوروبا لإجراء تعديلات على محركات الديزل الخاصة بها.

وقالت دايملر في بيان الثلاثاء إن المعرفة المكتسبة من خلال تطوير أحدث نسخة من محركات الديزل سوف يجري استخدامها لتقليل بعض الانبعاثات الضارة في السيارات التي يتم استدعائها.

ومن المرجح أن يكلف هذا الاستدعاء حوالى 220 مليون يورو (254 مليون دولار) ومن المقرر أن يبدأ في غضون أسابيع، ولا يمثل الاستدعاء أي تكاليف بالنسبة للعملاء.

وتجري السلطات الألمانية تحقيقا بشأن موظفين بشركة دايملر للاشتباه بضلوعهم في أعمال احتيال ودعاية مضللة تتعلق بمبيعات سيارات تعمل بمحركات ديزل، وتبين الأسبوع الماضي أن التحقيقات تتعلق بأكثر من مليون سيارة.