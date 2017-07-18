شاهد: تحويل منشأة نفطية في البصرة إلى منتجع سياحي

يقوم عمال شركة نفط الجنوب بتفكيك الصفائح والألواح المعدنية لمخازن ومستودعات تخزين النفط الضخمة وكذلك شبكة كبيرة من خطوط الأنابيب.

وذلك بهدف تحويل موقع المفتية، وهو أقدم محطة لتوزيع النفط، إلى موقع بناء لأول منتجع ترفيهي في البصرة.

وتقع منطقة المفتية على ممر شط العرب المائي الفاصل بين العراق وإيران وتشغل مساحة 62 هكتارا ونصف الهكتار (154.4 فدانا) مع شاطئ طوله 520 مترا على الممر المائي.

وسيضم المنتجع مساكن سياحية (شاليهات) وحمامات سباحة داخلية وخارجية ومطاعم من الدرجة الأولى ومتنزها وحديقة حيوان وحوض أسماك.

ومن المتوقع أن يكتمل العمل في مشروع المنتجع في 2018.

ويقول مسؤولون في مجال النفط إنه تم اتخاذ قرار تفكيك مصفاة المفتية لتوزيع المنتجات النفطية لأن المحطة التي بنيت في الخمسينيات تجاوزت عمرها الافتراضي.

كما لحقت بالموقع أضرار خلال الحروب المتعاقبة بما يمثل مخاطر بيئية على الأحياء السكنية المجاورة.

ومن جانبه يقول مهندس المشروع إن المنتجع سيشتمل على عدد من مدن الملاهي وحوض للأسماك علاوة على الشاليهات والمطاعم العائمة والشواطئ الرملية ومتجر ضخم وعدد من منافذ البيع لسلاسل المطاعم.