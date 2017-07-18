تفاقم خسائر حديد عز المصرية 280% في الربع الأول

أظهرت نتائج أعمال حديد عز المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثلاثاء تفاقم خسائر الشركة 280.3 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تكبدت خسارة بعد الضرائب وحقوق الأقلية بلغت 521 مليون جنيه (28.96 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقابل خسارة 137 مليون جنيه قبل عام.

وعزا بول شيكيبان الرئيس التنفيذي للشركة في بيان صحفي الخسائر إلى انخفاض معدل استغلال الطاقة الانتاجية بعد الخفض الكبير في سعر الجنيه.

وتخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة المحلية بنحو النصف تقريبا.

وتوقع شيكيبان أن يتحسن الإنتاج في مصانعها خلال الفترة المقبلة مع تغطية الفجوة في رأس المال العامل.

ووفقا للبيان قفز مبيعات حديد عز 63 بالمئة إلى 8 مليار ات و113 مليون جنيه من 4 مليارات و927 مليون جنيه في الربع الأول من 2016.