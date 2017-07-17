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اقتصاد

سلطنة عمان توافق على تدشين خط طيران جديد مع قطر

17/7/2017

وافقت الهيئة العامة للطيران المدني العُمانية على تسيير الخطوط الجوية القطرية ثلاث رحلات أسبوعياً، بين مطاري الدوحة وصُحار في شمال سلطنة عمان.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "توتير" إنه من المقرر تسيير الرحلات الجديدة بدءاً من 8 أغسطس/آب المقبل.

وتأتي تلك الخطط التوسعية للخطوط القطرية ضمن خطواتها لمواجهة الحصار الذي فرضته عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر قبل نحو شهر ونصف الشهر، وشمل إغلاق الأجواء الجوية أمامها.

كانت الدول الأربع قد اتخذت تلك الإجراءات بحق قطر، في 5 يونيو/حزيران الماضي، بزعم "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، وقالت أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

المصدر : الأناضول
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