قطر توسع نطاق خدمات التأشيرات السياحية الإلكترونية

أعلنت الهيئة العامة للسياحة في قطر عن توسيع نطاق خدمات التأشيرات الإلكترونية.

ويشمل القرار الشركات المرتبطة بصناعة السياحة والأفراد القادمين إلى قطر على متن أي من شركات الطيران العالمية.

وأفاد بيان صحفي صادر عن الهيئة (السبت) بأن هذه التسهيلات ستتيح للمنشآت الفندقية والشركات السياحية الحاملة لرخصة سارية المفعول لدى الهيئة العامة للسياحة الآن أن تتقدم بطلبات الحصول على التأشيرات السياحية عبر الإنترنت من خلال خصائص جديدة تم تفعيلها على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على التأشيرات السياحية.

وأشار البيان إلى أن هذه الخصائص الجديدة تشمل خيارات مخصصة للشركات السياحية مثل "أضف إلى سلة التسوق" الذي يسمح للشركات بإمكانية ملء عدة طلبات في آن واحد، ما يسهل إمكانية التعامل مع الأفواج الكبيرة عبر عمليات الدفع مرة واحدة.

وأوضح البيان أن الإجراءات الجديدة ستلغي الحاجة إلى تقديم الطلبات عبر النسخ الورقية التي كان يتم تقديمها بشكل شخصي إلى إدارة الهجرة سابقا.

وبموجب هذا التوسع في نطاق خدمات التأشيرات أصبح الآن بإمكان الأفراد المسافرين إلى قطر على متن أي من شركات الطيران العالمية التقدم مباشرة بطلبات الحصول على التأشيرات السياحية عبر الموقع الإلكتروني نفسه.

وأضحت هذه الميزة الإضافية متاحة بعد ربط منصة التأشيرات الإلكترونية بجميع منصات الحجز في شركات الطيران، بما فيها الخطوط الجوية القطرية.

واعتبر رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة حسن الإبراهيم تسهيل الإجراءات الخاصة بدخول الزوار إلى قطر أمرا بالغ الأهمية من أجل تحقيق النمو في قطاع السياحة، وأكد أنه سيعود بالفائدة على اقتصاد قطر ويسهم في إثراء المجتمع.

وكانت قطر قد أطلقت الشهر الماضي منصة إلكترونية تسمح للمسافرين إليها بتقديم طلباتهم عبرها مباشرة للحصول على التأشيرات السياحية وتأشيرات الزيارة.

كما أطلقت قطر مع نهاية العام الماضي تأشيرة عبور مجانية تسمح للمسافرين ممن يقضون خمس ساعات على الأقل في مطار حمد الدولي بالبقاء في قطر لمدة تصل إلى 96 ساعة (أربعة أيام) ما أدى إلى زيادة بلغت نسبتها 40% في عدد الزوار الذين اتخذوا من قطر محطة لتوقفهم في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.