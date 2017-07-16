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اقتصاد

شركات عمانية توسع استثماراتها في قطر

غرفة قطر تستقبل وفدا عمانيا يسعى لتوسيع استثماراته بالدوحة
غرفة قطر تستقبل وفدا عمانيا يسعى لتوسيع استثماراته بالدوحة
16/7/2017

قالت غرفة قطر إن الشركات العمانية الكبرى بدأت تتوافد إلى الدوحة بهدف الاستثمار فيها، وذلك عقب زيارة وفد تجاري قطري إلى مسقط الشهر الماضي.

 يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مجموعة عمانية مشروع تعبئة وتوزيع المياه في قطر.

واستضافت غرفة قطر وفدا عمانيا يمثل مجموعة الزبير التجارية العمانية، واستعرضت الغرفة الفرص الاستثمارية التي تعمل المجموعة على تنفيذها في السوق القطرية، إلى جانب التعرف على الفرص المتاحة بالسوق القطرية، وفق ما ذكر بيان للغرفة.

وأوضح نائب غرفة قطر محمد بن أحمد بن طوار أن الغرفة تدعم التعاون المشترك وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية، وتتطلع إلى مزيد من التعاون على صعيد الاستثمار والأعمال مع الجانب العماني.

وقال "إنه نتيجة لزيارة الوفد التجاري القطري لمسقط الشهر الماضي، فقد بدأت الشركات العمانية الكبرى تتوافد إلى الدوحة بهدف الاستثمار في قطر".

وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة في مسقط بين غرفتي قطر وعُمان تمهد الطريق لتعزيز الشراكات، وأضاف "نحن نستقبل رجال أعمال عمانيين وشركات عمانية بشكل يومي".

وذكر بن طوار أن هذه الشركات لديها خبرات وتكنولوجيا وتريد التوسع في قطر والمساهمة في مشاريع الأمن الغذائي والبتروكيماويات والدخول مع شركاء قطريين للمساهمة في تنويع مصادر الدخل.

من جانبه، أكد مدير الاتصال المؤسسي بمجموعة الزبير التجارية العمانية محمد بن مبارك الحسني أن المجموعة تستعد لبدء الإنتاج في مشروع تعبئة وتوزيع المياه في قطر تحت العلامة التجارية "واحة قطر" حيث سيكون الإنتاج خلال شهرين، وهي شراكة بين مستثمرين قطريين وعمانيين.

وأضاف أنه يجري الإعداد لتنفيذ مشروع ثان يتعلق بالمحولات الكهربائية، كما يوجد مشروع ثالث يجري الإعداد له، وكلها مشروعات بشراكة بين مستثمرين قطريين وعمانيين، وتابع "نحن كشركة عمانية موجودون في قطر ونسعى لتوسيع استثماراتنا" فيها.

المصدر : الجزيرة
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