أنقرة تدعو طهران لدعم إيصال شاحناتها إلى قطر

دعا وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي طهران لدعم إيصال الشاحنات التركية إلى الدوحة، عبر خط "رورو" بين السواحل الإيرانية والقطرية.

وقال زيبكجي إن الشاحنات التركية تستغرق للوصول إلى قطر عبر إيران ما بين 13 ـ 14 يوما، فيما قدر فترة وصولها الطبيعي بـ 6 أيام فقط.

وأضاف أنهم يبحثون هذه المسألة مع الجانب الإيراني، دون الإشارة إلى العراقيل التي تتسبب بتأخر وصول الشاحنات التركية.

وبين أن بلاده ما زالت تواصل إرسال سفن الشحن إلى قطر، لافتا إلى أنها تصل في 11 يوما.

و"الرورو" اختصار لعبارة " roll-on" "roll-off"، وهو أسلوب يستخدم في نقل البضائع بين البلدان عبر خط ملاحي، يتم من خلاله تصدير المنتجات على شاحنات تنقلها عبّارات تسمى "سفن الدحرجة"، وهي سفن مصممة لحمل السيارات، والقاطرات، والشاحنات التي تحمل بضائع بين ميناءين، ثم تتابع طريقها برا.

واتفقت الدوحة مع أنقرة على تأمين وارداتها من الغذاء، بعدما حاصرها جيرانها في الخليج.

وفي 5 يونيو/ حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".