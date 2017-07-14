البث الحي
اقتصاد

أنقرة تدعو طهران لدعم إيصال شاحناتها إلى قطر

وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي
وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي
13/7/2017

دعا وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي طهران لدعم إيصال الشاحنات التركية إلى الدوحة، عبر خط "رورو" بين السواحل الإيرانية والقطرية.

وقال زيبكجي إن الشاحنات التركية تستغرق للوصول إلى قطر عبر إيران ما بين 13 ـ 14 يوما، فيما قدر فترة وصولها الطبيعي بـ 6 أيام فقط.

وأضاف أنهم يبحثون هذه المسألة مع الجانب الإيراني، دون الإشارة إلى العراقيل التي تتسبب بتأخر وصول الشاحنات التركية.

وبين أن بلاده ما زالت تواصل إرسال سفن الشحن إلى قطر، لافتا إلى أنها تصل في 11 يوما.

و"الرورو" اختصار لعبارة " roll-on" "roll-off"، وهو أسلوب يستخدم في نقل البضائع بين البلدان عبر خط ملاحي، يتم من خلاله تصدير المنتجات على شاحنات تنقلها عبّارات تسمى "سفن الدحرجة"، وهي سفن مصممة لحمل السيارات، والقاطرات، والشاحنات التي تحمل بضائع بين ميناءين، ثم تتابع طريقها برا.

واتفقت الدوحة مع أنقرة على تأمين وارداتها من الغذاء، بعدما حاصرها جيرانها في الخليج.

وفي 5 يونيو/ حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من اقتصاد

احتياطي السعودية الأجنبي يهبط نحو مليار دولار خلال أكتوبر

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)