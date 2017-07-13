القطرية تؤكد سعيها لشراء حصة في أمريكان إيرلاينز

قالت الخطوط الجوية القطرية إنها ستمضي قدما في خططها لشراء حصة في أمريكان إيرلاينز رغم قيام شركة الطيران الأمريكية بإلغاء اتفاقية المشاركة في الرمز معها.

وأعلنت أمريكان إيرلاينز أنها ألغت اتفاقية المشاركة في الرمز، التي تتيح للناقلات حجز مقاعد الركاب على طائرات بعضهما بعضا، مع الخطوط القطرية والاتحاد للطيران الإماراتية.

وعبر أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية عن خيبة أمله بشأن قرار أمريكان إيرلاينز لكنه قال إن ذلك لن يؤثر على الخطط التي أعلنتها شركته الشهر الماضي لشراء حصة تصل إلى عشرة في المائة في الناقلة الأمريكية.

وقال الباكر "طلب شرائنا للسهم والإشعار يمضي قدما على نحو طبيعي، كان علينا أن نوضح أسئلة بعينها طرحتها الجهة التنظيمية وهو ما قمنا به".

وأرسلت الخطوط القطرية إشعارا معدلا وفق قواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار للسلطات التنظيمية في الولايات المتحدة لنيل الموافقة على شراء حصة تصل إلى عشرة في المائة في أمريكان إيرلاينز.

وستضاف الحصة إلى محفظة الخطوط القطرية الاستثمارية التي تتضمن بالفعل 20 في المائة في انترناشونال إيرلاينز جروب المالكة للخطوط الجوية البريطانية وعشرة في المائة في لاتام للطيران التي تعمل في أمريكا الجنوبية.