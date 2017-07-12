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اقتصاد

تركيا: شحنّا 197 طائرة لقطر وسنواصل تلبية احتياجاتها

وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي
وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي
12/7/2017

قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إن أنقرة أرسلت 197 طائرة شحن و16 شاحنة وسفينة واحدة إلى قطر لتلبية احتياجاتها اليومية، منذ بدء الحصار على الدوحة 5 يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف زيبكجي بعد لقائه وزير الاقتصاد والتجارة القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في أنقرة اليوم أن بلاده ستواصل تلبية الاحتياجات اليومية لقطر على المدى الطويل.

من جهته قال الوزير القطري إن الدوحة مستمرة في ممارسة التجارة البحرية والجوية ولم تتأثر رغم العقوبات.

وحضر لقاء الوزيرين التركي والقطري عدد من المستشارين الاقتصاديين من البلدين.

وساندت تركيا قطر بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر كل العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وكانت أول سفينة غذائية تركية قد غادرت يوم 22 يونيو/حزيران الماضي ميناء أزمير، لترسو في ميناء حمد في الدوحة بعد عشرة أيام، حاملة على متنها مواد غذائية من خضراوات وفواكه وحبوب وسلع متنوعة.

وأعلنت المديرة العامة للشركة الناقلة للمواد الغذائية (كيو تي لوجيستيكس) إيبك دميرجي -في وقت سابق- عن "استمرار قدوم السفن المحملة بالبضائع من تركيا إلى الدوحة خلال الفترة المقبلة، ومن المحتمل أن تصل ثاني سفينة تركية إلى الدوحة في فترة قريبة"، دون أن تحدد موعدا.

وأكدت نمو العلاقات التركية القطرية في مجال الاقتصاد والتجارة في الفترة الأخيرة، وأشارت إلى أن "تركيا ستستمر في دعمها لقطر وإيجاد الدعم اللوجستي لها في كافة المجالات".

ووفق معهد الإحصاء التركي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا 770 مليون دولار السنة الماضية.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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