توتال تطور حقل الشاهين النفطي بقطر

أعلنت شركة قطر للبترول وتوتال الفرنسية اليوم الثلاثاء تدشين أعمال شركة نفط الشمال المشغل والمطور الجديد لحقل الشاهين البحري لمدة 25 عاما.

وبموجب الاتفاق تتولى الشركة إدارة وتطوير الحقل اعتبارا من 14 من الشهر الجاري موعد انتهاء اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين قطر للبترول والمشغل الحالي شركة "ميرسك" الدانماركية.

وتأسست شركة نفط الشمال قبل عام، وتملك فيها قطر للبترول 70%، بينما تملك توتال حصة 30% الباقية. وحقل الشاهين من أكبر حقول النفط في العالم بقدرة إنتاجية تقارب ثلاثمئة ألف برميل يوميا تعادل 40% من إنتاج قطر النفطي.

من جهتها نقلت وكالة رويترز عن الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد الكعبي أن توتال قدمت أفضل عرض للحقل العام الماضي، وأن العقد الجديد سيجلب إيرادات أعلى لقطر عن الاتفاق السابق. وأكد الكعبي في التصريحات نفسها أن الاستثمار في بلاده مخاطره أقل من دول أخرى.

كما نقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لشركة توتال باتريك بويان أنه يستهدف الإبقاء على إنتاج حقل الشاهين البحري القطري عند 300 ألف برميل يوميا من النفط لسنوات عدة. وقال إن توتال تبحث مشاريع أخرى مع الشركة القطرية.