البث الحي
اقتصاد|مصر

مصر تنتظر الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الأسبوع المقبل

10/7/2017

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي (الاثنين) إن بلاده تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.

جاءت تصريحات الوزير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني بثته قناة "سي بي سي" المحلية.

واتفق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وأفرج عن دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.

وتبلغ الدفعة الثانية من قرض الصندوق نحو 1.25 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة المصرية ما تقول إنه برنامج إصلاح اقتصادي بدأته منذ نهاية 2015 وشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وكانت الطبقات الأشد فقرا هي الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى لها خلال 30 عاما.

المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

احتياطي السعودية الأجنبي يهبط نحو مليار دولار خلال أكتوبر

العاصمة السعودية الرياض (غيتي)

مسؤول أوربي: عملات شركات التكنولوجيا الكبرى تهدد النظام المالي

عملة "ليبرا" الرقمية التي أعلنت فيسبوك عنها (رويترز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

الذهب يتراجع للأسبوع الثالث مع تركيز المستثمرين لقاح كورونا

(رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)