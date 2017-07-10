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اقتصاد

محافظ مصرف قطر المركزي: نملك احتياطات تبلغ 340 مليار دولار

الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي
الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي
10/7/2017

قال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إن بلاده تمتلك احتياطيات مريحة تصل إلى 340 مليار دولار، منها 40 مليار دولار نقداً.

وأضاف "بن سعود"، في مقابلة مع محطة CNBC عربية، أن الصندوق السيادي القطري يمتلك أصولاً بقيمة 300 مليار دولار، "وهو ما يعطي الدوحة ملاءة مالية مريحة، وذلك إلى جانب ما تمتلكه قطر من الذهب".

ولم تنقطع حركة صادرات قطر من النفط والغاز، على الرغم من الحصار المفروض عليها من دول مجاورة، "ما يوفر تدفقاً نقدياً من الدولار، يلبي احتياجتها من العملة الأجنبية"، بحسب محافظ مصرف قطر المركزي.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلهما الدبلوماسي لدى الدوحة.

واعتبر محافظ مصرف قطر المركزي أن الاتفاقيات طويلة الأجل، التي وقعتها بلاده لتزويد عملائها بالنفط والغاز، كافية لضمان استمرار السيولة دون أية مشاكل.. الحصار لم يكن له تأثير على هذا الأمر".

وأشار "بن سعود"، إلى أن البنوك القطرية لديها رؤوس أموال وأصول قوية، وتتمتع بسيولة جيدة، "لذا فإن قطر ليست قلقة تجاه هذا الأمر".

وأوضح أنه "منذ بداية الأزمة وحتى الآن، لم يخرج من النظام المصرفي القطري سوى نحو 6 مليارات دولار، وهو رقم "ليس ذا أهمية" بالنظر لحجم القطاع المصرفي في بلاده.

المصدر : الأناضول
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