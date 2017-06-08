البورصة القطرية تحلق في المنطقة الخضراء وتنهى تداولات الأسبوع بأكثر من 3 %

اختتمت البورصة القطرية تعاملات الخميس مرتفعة بنسبة 3.04% بواقع 272 نقطة لتصل إلى مستوى 9237 نقطة.

توفيق شتا / الجزيرة مباشر الدوحة

وشهدت جلسة نهاية الأسبوع أحجام تداول تجاوزت 15.5 مليون سهم "15590191" بقيمة تجاوزت نصف مليار ريال "516932341".

وكان المؤشر قد أغلق الأربعاء عند 8965.، إلا أنه تمكن من كسر نقطة المقاومة وهي 9150 بحوالي 87 نقطة.

وتعد هذه هي الجلسة الأولى التي ينهى فيها المؤشر مرتفعا منذ قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر فجر الإثنين الماضي ما يثبت قدرتها على امتصاص تداعيات الأزمة الخليجية.

وكانت البورصة تكبدت خسائر بنسبة 7.3% يوم الإثنين، لكنه عاودت تصحيح الأوضاع في جلستي الثلاثاء والأربعاء بهبوط بلغ 1.5% و 1% على التوالي، قبل أن تتلون بالأخضر في نهاية تداولات الأسبوع نفسه.

ويدلل حجم التعاملات وقيمة التداولات بالنظر إلى ارتفاع المؤشر بأكثر من ثلاثة في المائة على أن الصعود حقيقي وغير شكلي.

وصعدت كافة القطاعات السبع التي تشكل البورصة القطرية بنِسَب متفاوتة، حيث حل في الترتيب الأول قطاع العقارات بنسبة 5.3% تلاه قطاع النقل بنسبة 5.28 % ، فيما جاء في المركز الثالث قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية 4.55%.

وارتفعت أسعار 35 شركة، فيما هبطت أسعار شركتين فقط، بينما استقرت أسعار 7 شركات من أصل 44 شركة مدرجة بالبورصة.

كما أنهى مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي تداولات الخميس مرتفعا بنسبة 4.65% بواقع 162 نقطة.