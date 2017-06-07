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اقتصاد

الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أشهر

صعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام
صعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام
7/6/2017

وصل الذهب لأعلى مستوى له في سبعة أشهر، الأربعاء، مع استمرار المعنويات الجيدة بدعم انخفاض الدولار وحالة الضبابية السياسية التي أحدثتها الانتخابات في بريطانيا.

وتأثرت أسعار الذهب كذلك بشهادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كوي، المرتقبة غدا الخميس، أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1292.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1024 بتوقيت غرينتش.

وكان المعدن الأصفر زاد أمس الثلاثاء 1.1% وسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الأول العام الماضي عند 1295.97 دولار.

وانخفض المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى1294.2  دولار للأوقية.

وقد تلحق شهادة جيمس كومي بالمزيد من الضرر بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ إذ من المحتمل أن تعطل خططه لتمرير تشريعات وإصلاح الضرائب.

وفي بريطانيا تتخوف الأسواق من أن حزب المحافظين الحاكم قد لا يحصل على أغلبية في انتخابات الخميس، وهي نتيجة ينظر إليها على أنها تعزز موقف بريطانيا في مباحثات الانفصال عن الاتحاد الأوربي.

المصدر : رويترز
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