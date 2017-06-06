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اقتصاد

صعود مؤشر البورصة القطرية في التعاملات المبكرة

6/6/2017

تعافى المؤشر القطري في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن هوى أمس عقب قطع السعودية والإمارات ودول عربية أخرى العلاقات مع الدوحة.

وبعد نصف ساعة من بدء التداول ارتفع المؤشر القطري 2.7 %. وكان المؤشر قد سجل في وقت سابق مكاسب 3.2 % مقارنة مع خسائر أمس التي بلغت 7.3 %.

قال مديرو صناديق إن ثمة آمال بأن تدخل الصناديق القطرية الحكومية السوق لشراء الأسهم ودعم السوق ولكن لم يتضح ما إذا كان هذا حدث إلى الآن.

كما أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أبدى اليوم الثلاثاء استعداد الدوحة لقبول جهود الوساطة مضيفا أن أمير البلاد أرجأ خطابه لمنح الكويت فرصة للعمل على إنهاء التوترات الإقليمية.

وقفز سهم مصرف الريان الإسلامي 7.4 % وفودافون قطر الأكثر تداولا 3%.

المصدر : رويترز
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