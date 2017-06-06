شاهد: وزارة الاقتصاد القطرية تنشر فيديو يؤكد توافر السلع بالدولة

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية مقطعا مصورا تؤكد فيه توافر السلع بالدولة.

وقال متحدث في الفيديو إن هناك مخزونا استراتيجيا وافرا للسلع وإنه توجد خطة حكومية محكمة يتم تفعيلها في مثل هذه الحالات لضمان توفر السلع بشكل طبيعي ومستمر.

وأضاف المتحدث أن الغالبية العظمى من السلع تستوردها الدولة من خلال المنافذ البحرية والجوية وأن استيراد السلع مستمر بشكل طبيعي لجميع السلع الغذائية والاستهلاكية ومن مصادر ودول مختلفة.

وتابع :" يوجد تنسيق تام مع كل الموردين لاستمرار الاستيراد بشكل طبيعي وهناك خطط بديلة لمواجهة أي نقص من السلع، وأكد أن الأسعار مستقرة ولن يكون هناك أي تأثير خاصة مع تثبيت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والحفاظ على استقرارها.

ومضى قائلا:" نود التأكيد لجميع سكان قطر أنه لن يكون هناك أي تأثير عليكم وأن وضع السوق طبيعي خاصة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، مؤكدا أيضا على توافر المنتجات الوطنية بوفرة.

وكانت وزارة الخارجية القطرية أكدت في بيان سابق أن الإجراءات التي اتُخذت ضد دولة قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة.

وقالت الوزارة، في بيان لها صباح أمس الإثنين، إن الحكومة القطرية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قررت قطع علاقاتها بدولة قطر وإغلاق حدودها أمام رحلاتها، كما قررت السعودية إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.