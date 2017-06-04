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اقتصاد|مصر

مصر: الحبس 3 سنوات لـ 32 عاملا احتجوا على فصلهم

4/6/2017

قضت محكمة مصرية، الأحد، بالحبس 3 سنوات لـ 32 عاملًا "نظموا اعتصامًا للاعتراض على قرار فصلهم"، بحسب محاميهم.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات للصحفيين مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن "محكمة جنح المعادي (جنوبي القاهرة) قضت، اليوم، بحبس 32 عاملًا بمصنع أسمنت طره (حضوريًا) 3 سنوات".

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، طارق حسين، إن "العمال نظموا اعتصامًا للاعتراض على قرار فصلهم، بعد عمل متواصل لمدد تتراوح بين 10 أعوام و15 عامًا".

وبدأ اعتصام عمال مصنع أسمنت طره في 3 من أبريل/نيسان 2017 فيما ألقت قوات الأمن القبض عليهم في 22 من مايو/أيار الماضي، عقب تنظيمهم اعتصامًا استمر حوالي 50 يومًا.

ويعد الحكم قابلًا للطعن أمام محكمة جنح مستأنف المعادي (جنوب) وفق المصدر القضائي.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم من بينها "التجمهر والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات، واستعراض القوة أثناء فض الاعتصام".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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